Unione Europea insegue Starlink: 6 miliardi di euro per l’internet satellitare

La Commissione dell'UE ha annunciato un ambizioso piano per la creazione di una rete satellitare europea. Porterà internet ovunque in Europa.

L’UE ha presentato un’iniziativa per la creazione di un ambizioso sistema di comunicazione sicuro basato sulla tecnologia spaziale. Una costellazione di satelliti per portare internet ovunque in Europa, su modello Starlink.

Complessivamente il progetto costerà 6 miliardi di euro. L’UE intende stanziare 2,4 miliardi di euro nel periodo 2022-2027. Altri finanziamenti, spiega poi la Commissione, arriveranno non solo da altre fonti del settore pubblico (come il bilancio dell’UE, dagli Stati membri e dall’ESA), ma anche da investimenti privati.

Il nuovo sistema «garantirà la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto e a copertura mondiale a servizi di comunicazione via satellite sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi», annuncia la Commissione dell’UE. Ma non solo: «darà supporto alla protezione delle infrastrutture critiche, alla sorveglianza, alle azioni esterne, alla gestione delle crisi e alle applicazioni che sono essenziali per l’economia, la sicurezza e la difesa degli Stati membri».

L’obiettivo è portare internet ovunque, anche nelle cosiddette «zone morte delle comunicazioni» garantendo in questo modo la «la coesione degli Stati membri».

La tecnologia spaziale è essenziale per la nostra vita quotidiana e la nostra sicurezza. Le iniziative odierne ci assicureranno una connettività sicura ed efficiente in qualsiasi momento, che andrà a vantaggio dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni e svolgerà un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale dell’Europa

ha annunciato Margrethe Vestager, Presidente della Commissione.