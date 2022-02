The Last of Us: dovremo attendere il 2023 per vedere la serie su HBO

Casey Bloys, direttore di HBO, conferma che la serie tv tratta da The Last of Us non arriverà nel corso del 2022, e non c'è ancora una data ufficiale.

In molti pensavano di poter vedere il serial tratto da The Last of Us su HBO già quest’anno, magari in inverno, ma Casey Bloys, direttore di HBO sia per la versione via cavo che per lo streaming, raffredda gli animi con una dichiarazione ben precisa in merito:

The Last of Us lo stanno girando ora, in Canada. Non abbiamo ancora annunciato una data di debutto. Ma non sarà nel 2022. Stanno ancora girando, a Calgary.

Sapevamo che le riprese fossero in corso, come vi abbiamo riportato più volte, ma pensavamo fossero ormai piuttosto avanti con la produzione. Così non è, a quanto pare, e considerato anche il fatto che avrà bisogno di una massiccia dose di post-produzione, a questo punto possiamo pensare di vedere lo show non prima di un altro anno, se non nell’estate del 2023. Staremo a vedere.

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget, e racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

