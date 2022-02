Facebook tracciava gli utenti anche dopo il logout, il social si impegna a sborsare 90 mln di dollari

Meta pagherà 90 milioni di dollari per concludere un contenzioso legale che andava avanti da quasi un decennio. All’epoca Facebook era stato accusato di continuare a monitorare l’attività degli utenti anche dopo il logout dalla piattaforma.

La proposta di mediazione deve ancora ricevere l’approvazione del tribunale. Se approvata, sottolinea Business Insider, si tratterebbe di una delle cifre più grandi mai sborsate da un’azienda tech nell’ambito di una class action in materia di privacy.

La class action è stata presentata nel 2012 e riguarda fatti risalenti al biennio 2010-2011. Anni in cui Facebook avrebbe violato le leggi sulle privacy, utilizzando i cookie per tracciare l’attività degli utenti sui siti terzi, senza il loro esplicito consenso. Era sufficiente che il sito in questione avesse un plug-in di Facebook – pensate alla possibilità di mettere like o condividere una notizia – per far scattare il tracciamento. Ma l’azienda non poteva farlo: aveva il permesso di tracciare l’attività degli utenti esclusivamente quando questi erano collegati a Facebook, e non anche quando erano usciti dal loro account.

Come parte dell’accordo, oltre al pagamento di 90 milioni di dollari, Facebook si impegna anche a cancellare i dati degli utenti raccolti in questo modo. «È una vicenda che risale ad oltre 10 anni fa, raggiungere un accordo era nel migliore interesse della nostra community e dei nostri azionisti», ha dichiarato un portavoce di Meta. «Siamo felici di poter voltare pagina».