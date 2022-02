Facebook: il feed delle news cambia nome dopo 15 anni

Come confermato in via ufficiale da parte di Facebook, il feed delle news della piattaforma cambia nome dopo 15 anni di onorata carriera.

I social network, oltre che per i loro mille utilizzi, risultano importanti anche per quel che riguarda l’informazione, dato che – in realtà specialmente nel caso di Twitter – moltissime compagnie si affidano ai propri account ufficiali per divulgare notizie. In realtà la questione è molto più ampia, e uno dei feed che tratta al meglio la situazione è di sicuro quello di Facebook, il quale permette di scoprire velocemente tutte le novità di famiglia e amici, e degli account seguiti… seppur questo ha subito un importante cambiamento dopo 15 anni.

Il News Feed della piattaforma è stato introdotto moltissimo tempo a dietro, e nel 2022 la compagnia ha deciso di cambiargli nome, ribattezzandolo ufficialmente come Feed. Il tutto avviene per il semplice fatto che in realtà ad arrivare grazie a questa funzione sono post e novità di ogni tipo, e di conseguenza un nome maggiormente ampio come questo risulta più appropriato per la funzionalità in questione.

Stando a quanto spiegato da un portavoce della compagnia alle pagine di The Verge, in realtà il cambiamento è piuttosto lieve, e non punta a impattare sulle altre parti della piattaforma. Si parla comunque però di un grosso passo avanti, visto che si è trattato di un nome usato per l’intera storia della piattaforma, con la compagnia che ha sempre investito per migliorare la qualità della divulgazione di notizie e contenuti sulla piattaforma, con una vera e propria battaglia alle fake news. Potete vedere l’annuncio ufficiale, in cui il tutto viene confermato su Twitter da una simpatica GIF, qui di seguito.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022

Come detto quindi, al momento non c’è da preoccuparsi per le feature della piattaforma, in quanto stando a quel che sappiamo il tutto dovrebbe bene o male rimanere identico rispetto a come lo abbiamo conosciuto fino a oggi.