Batgirl: le nuove foto dal set mostrano Batman e il commissario Gordon insieme

Dopo le prime foto che hanno mostrato il Batman di Michael Keaton sul set di Batgirl, ora sono arrivati nuovi scatti che offrono uno sguardo molto ravvicinato al cavaliere oscuro, e lo inquadrano vicino al commissario Gordon interpretato da J.K. Simmons.

Ecco gli scatti che mostrano il Batman di Michael Keaton assieme al commissario Gordon di J. K. Simmons sul set di Batgirl.

Lo stesso J. K. Simmons ha dichiarato sulla sua partecipazione al film:

Sono rimasto sorpreso- ha detto- così come quando la Marvel mi ha richiamato per partecipare al nuovo Spider-Man. Abbiamo avuto parecchie discussioni su come impostare il ruolo di Jim Gordon già in fase di sceneggiatura.

Batgirl è diretto dai registi di Bad Boys for Life Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash.

Nel lungometraggio vedremo JK Simmons ritornare a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser sarà il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo ancora non rivelato: la protagonista sarà Leslie Grace.