Xiaomi si lancerà presto sulla ricarica rapida a 150 W?

A quanto pare, sarà Xiaomi a fare da apripista per quel che riguarda la ricarica rapida a 150 W dei dispositivi, come recentemente anticipato da un report.

Nel corso degli anni, con l’evoluzione degli smartphone riguardante tantissimi fronti, abbiamo visto anche la ricarica rapida migliorare di volta in volta. Mentre si punta infatti a offrire batterie sempre più capienti e ottimizzate, non mancano anche dei SoC in grado di gestire dei grossi carichi di energia, riempiendo la batteria in tempo record per evitare che risulti necessario aspettare molto tempo al fine di vedere arrivare il 100%.

Dopo lo standard dei 120 W però, ci siamo trovati davanti a un piccolo blocco del mercato, visto che si tratta tra le altre cose di un risultato già più che sufficiente nella maggior parte dei casi. Tuttavia, pare che Xiaomi voglia fare da apripista ai 150 W, considerando che si tratterebbe di una rivoluzione ancora maggiore, dato che con soli 100 W si ha modo di caricare una batteria media nel giro di solamente 20 minuti. Stando a quanto riportato, lo sviluppo va a gonfie vele e la fase di produzione di massa dovrebbe iniziare nel giro di poco tempo.

A quanto pare, vedremo i primi dispositivi pronti a supportare questo standard in casa del colosso cinese con i Mix 5, che dovrebbero essere annunciati in via ufficiale intorno alla seconda metà di quest’anno. A quanto pare, serviranno meno di 15 minuti per riuscire a riempire interamente le batterie con questo nuovo standard, un risultato quindi per la maggior parte dei casi davvero esaltante. A quanto pare, inoltre, arriverà anche una collaborazione con Leica per rendere i Mix 5 al top su ogni dettaglio, con questa volta un focus per le fotocamere.

Staremo a vedere quando finalmente il colosso riuscirà ad annunciare il tutto, una volta completati i lavori sulla tecnologia e avviata in via ufficiale la fase di produzione di massa, potendosi quindi anche vantare del proprio nuovo salto in avanti.