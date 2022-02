Xiaomi ha lanciato un mini PC che pesa solamente 250 grammi

Xiaomi Youpin, come riportato sulle pagine di GizChina, ha lanciato un nuovo computer particolarmente innovativo, visto che si tratta di un dispositivo fisso che pesa solamente 250 grammi. Il mondo dei mini computer continua a evolversi da diverso tempo, e per fortuna anche alcune major del settore tecnologico si trovano ad approfondirlo con dei nuovi gioiellini, i quali, nonostante la necessità di integrare anche delle periferiche, risultando in determinati casi davvero comodi.

Parliamo questa volta del Ningmei Mini Computer ‘CR80’, che potete ammirare in copertina all’articolo, e che richiede agli utenti l’utilizzo di un mouse, una tastiera e un monitor per funzionare correttamente, lasciando quindi che questi abbiano modo di mettere mano su una macchina performance con davvero poco spazio occupato, la quale risulta quindi molto portatile. Il dispositivo è pensato nello specifico per ambienti lavorativi, e non per il mondo del gaming, seppur il cloud sia comunque una valida opzione.

Parliamo di un dispositivo che davvero può stare in una mano, dato che è lungo solamente un totale di 12 cm e spesso meno di 2,5, con un peso come detto che fa a tratti ridere. Troviamo all’interno il processore N5105, con quattro thread e una frequenza turbo di 2,9 GHz, con una cache L3 da 4 MB, oltre che con un consumo davvero minimo di solamente 10 W. Il dispositivo offre un SSD M.2 e RAM DDR4, con la possibilità di aumentare la capacità totale fino a 512 GB.

Al momento sono state confermate le varianti da 6 GB RAM e 128 GB di SSD per 1.099 Yuan (circa $172)

e di 8 GB RAM + 256 GB di SSD per 1,299 Yuan (circa $204). Al momento, purtroppo non abbiamo alcun tipo di conferma relativa al debutto globale del dispositivo in questione, sperando che la compagnia abbia modo di annunciare il tutto nel giro di non troppo tempo, aggiornando gli utenti anche sui prezzi.