Peaky Blinders 6: la sesta e ultima stagione uscirà il 27 febbraio

Il profilo Twitter ufficiale di Peaky Blinders ha postato un video che ha mostrato la realizzazione di un murales dedicato su cui è stata rivelata la data d’uscita di Peaky Blinders 6: la sesta e ultima stagione del telefilm sarà disponibile su BBC One dal 27 febbraio.

Qui sotto trovate il video che mostra il murales con l’annuncio dell’uscita di Peaky Blinders 6 il 27 febbraio.

The Shelbys are back in business. Watch the final series of #PeakyBlinders on @BBCOne and @BBCiPlayer from 27 February. pic.twitter.com/Sq9kC9YINd

