I Pixel di Google potranno streamare le app su desktop, arriva un report

Come riportato sulle pagine di 9to5Google, Google è al lavoro su un aggiornamento per i suoi smartphone Pixel che permetterà agli utenti di streamare i contenuti delle applicazioni su desktop, anche per quel che riguarda i Chromebook della compagnia.

Si parla dell’intenzione di voler rendere i sistemi sempre più uniti, lasciando quindi che gli utenti abbiano modo di personalizzare al meglio la propria postazione ed esperienza di utilizzo dei telefoni e dei propri dispositivi fissi. In seguito a quando la compagnia ha rilasciato la prima preview di Android 13, e due applicazioni “Cross Device“, Dylan Roussel del noto portale è riuscito a portare le immagini di un Pixel su desktop.

Come svelato, non si tratterà di un’esclusiva per ChromeOS, per fortuna, dato che i test sono stati portati avanti su un sistema che fa girare Windows 11, seppur il tutto sia pensato a quanto pare anche per i Mac. È stato evidenziato che i Pixel hanno modo di generare un nuovo display virtuale, non portando quindi la semplice immagine su un nuovo schermo, il che permette quindi di non accavallare i due quando si interagisce con quello portato su web.

Staremo a vedere quando la compagnia avrà modo di approfondire il tutto in via ufficiale con delle dimostrazioni ufficiali in seguito all’arrivo del nuovo report di 9to5Google.