Google Play Store: lo stato dei download arriva anche per le app nella home

Sia quando si cambia dispositivo prendendone in mano uno tutto nuovo, sia quando ci si trova a installare nuove applicazioni, e sia quando si effettuano gli aggiornamenti di quelle già disponibili per il proprio telefono, spesso il processo di download può diventare frustrante. Che si tratti di avere una grossa mole di dati da dover scaricare, o magari di una connessione poco performante e particolarmente lenta nel portare avanti gli obiettivi degli utenti, di sicuro non mancano le situazioni spiacevoli in tal senso, ma Google ha pensato a un modo per rendere il tutto maggiormente intuitivo e semplice nel suo Play Store.

Si parla nello specifico della possibilità di non dover controllare manualmente ogni volta il progresso dei download direttamente dal negozio digitale, o magari dalla barra delle notifiche, ma di poter scoprire come il tutto procede e quali software stanno venendo aggiornati direttamente dalla propria home. Il tutto, come riportato da 9to5Google e mostrato nella foto presente qui di seguito, risulta quindi particolarmente intuitivo e permette agli utenti di analizzare la situazione dei download con maggiore facilità.

Si tratta di una funzionalità in realtà molto interessante, che potrà fare la differenza facendosi notare su Android in molteplici casi, quando sempre più utenti si renderanno conto della piccola trovata geniale, che fornendo una panoramica maggiormente precisa in merito ai download permette anche di riuscire a gestirli velocemente dalla home e di capire cosa sta avendo priorità grazie al sistema del negozio.

Ovviamente, abbiamo a che fare solamente con una feature grafica, che risultando semplicemente interessante non è pensata per l’ottimizzazione dei download o per chissà quale miglioramento, ed è bene quindi considerare che si tratta di semplice visualizzazione, e non di un cambiamento interno del negozio digitale della compagnia per mobile.