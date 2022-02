Teen Titans Go! rinnovato per l’ottava stagione

La serie animata dedicata ai Teen Titans Go! è stata rinnovata per l'ottava stagione. Ci sarà anche un film crossover con le Super Hero Girls.

La serie animata DC Comics Teen Titans Go! proseguirà anche per l’ottava stagione, così come è stato rivelato dai siti specializzati d’oltreoceano, che hanno chiarito come le nuove puntate del cartone animato riveleranno anche la presenza di nuovi personaggi, tra i quali King Shark e Beard Hunter.

L’ottava stagione di Teen Titans Go! avrà ancora come protagonisti Robin (con la voce originale di Scott Menville), Beast Boy (Greg Cipes), Starfire (Hynden Walch), Cyborg (Khary Payton) e Raven (Tara Strong).

La nuova stagione del cartone animato segnerà anche un record per quanto riguarda le produzioni DC Comics, considerando che, grazie a questo risultato, Teen Titans Go! diventerà il cartone animato della casa editrice più longevo di sempre. L’ottava stagione permetterà al cartone di raggiunger anche il 400esimo episodio.

Inoltre Warner Media Kids & Family ha annunciato che ci sarà un crossover tra i Teen Titans Go! e le DC Super Hero Girls, il cui titolo sarà Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Mayhem in the Multiverse. Al centro della storia ci sarà il tentativo di Lex Luthor di rinchiudere tutti i supereroi nella Zona Fantasma. Il film d’animazione arriverà negli Stati Uniti su Cartoon Network il prossimo 28 maggio.