Roland Emmerich snobba i cinecomics: “Sono noiosi”

Dopo che registi come Martin Scorsese e Ridley Scott hanno attaccato i cinecomics, ora anche Roland Emmerich, famoso per i suoi diaster movie, ha pubblicamente snobbato i lungometraggi tratti dalle storie di supereroi.

Ecco che cosa ha dichiarato:

Sta diventando sempre più dura, e non è un qualcosa che mi rende felice. Quanti altri film di supereroi si possono fare? Hanno fatto sette o otto pellicole di Spider-Man, giusto? Sono cose noiose per me, come regista. Non hai voglia di fare e rifare in continuazione gli stessi film.

Le parole di Emmerich, come dicevamo, si uniscono a quelle di registi come Martin Scorsese, che ha dichiarato che i cinecomics non sono cinema. Ma anche a quelle di Ridley Scott, che ha, anche lui, parlato di “noia” da film di supereroi. Ecco cosa ha dichiarato il regista inglese:

Le loro sceneggiature non sono per niente buone, e penso di aver scritto tre sceneggiature di cinecomics, che sono Alien, Il Gladiatore, e Blade Runner, questi sono dei film sui supereroi. Perché i film sui supereroi non riescono ad avere storie migliori? Scusate, sono uscito un po’ dal tracciato, però su, dai. Vengono salvati dagli effetti speciali, ed il tutto diventa noioso per chi lavora con gli effetti speciali, soprattutto se hai i soldi per farlo.

