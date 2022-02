Moon Knight: nuovo teaser trailer italiano e poster ufficiale della serie Disney+

Dopo essere passato per i grandi schermi del Big Game questa notte, arriva anche in versione italiana il nuovo teaser di Moon Knight, serie Marvel Studios per Disney+ in arrivo sulla piattaforma streaming il 30 marzo. Ve lo presentiamo insieme al nuovo poster.

Il nuovo poster di #MoonKnight 🌙, una Serie Originale Marvel Studios, disponibile in esclusiva dal 30 Marzo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/3yr1RYlXE6 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 14, 2022

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

