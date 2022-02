L’Europa sembra molto indietro nel campo delle colonnine di ricarica elettriche

A quanto pare, l'Europa non si trova in una buona situazione per quel che riguarda il campo delle colonnine di ricarica elettriche, come ripreso da Reuters.

Stando a dei recenti report, sembra che il territorio delle colonnine di ricarica elettriche per le auto non sia particolarmente florido in Europa, e che risulterà quindi necessario aggiornarci in quest’ambito nel corso dei prossimi anni.

Il mercato delle auto elettriche continua a proliferare, al punto che sembra ormai pronto a diventare uno dei nuovi standard, richiedendo quindi ovviamente un aiuto da parte del territorio per quel che riguarda la ricarica delle vetture, proprio come avviene normalmente con il carburante. Tuttavia, stando a quanto ripreso sulle pagine di Reuters, siamo a un punto ancora minimo rispetto a 65 milioni di colonnine in tutta Europa necessarie per il 2035, avendo raggiunto i 3,3 milioni.

Il tutto viene fatto prevedendo un aumento esponenziale dei veicoli elettrici in circolazione, ed è bene quindi considerare che i calcoli non possono di sicuro essere precisi, con la situazione che potrebbe avere modo di risultare migliore o peggiore in tal senso.

Resta il fatto che, considerando il tasso attuale di crescita, l’Europa non si trova in una posizione esattamente buona, e avrà anzi necessità di innovarsi sotto questo punto di vista, investendo nel settore dell’elettrico per favorire la crescita del mercato.