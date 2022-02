Ivan Reitman – Il commovente messaggio del figlio Jason: “Ho perso il mio eroe”

Da poche ore è scomparso Ivan Reitman, lo storico regista dei due lungometraggi sui Ghostbusters, e non poteva mancare un ricordo del figlio Jason, che proprio qualche mese fa ha portato al cinema Ghostbusters: Legacy, il terzo capitolo della saga “di famiglia”. Nel suo messaggio social, Jason ha definito Ivan Reitman il suo “eroe”.

Ecco le parole di Jason Reitman in ricordo del padre:

Ho perso il mio eroe. Vorrei avere la possibilità di raccontare a mio padre ancora una storia. Lui è venuto fuori da una famiglia di sopravvissuti, trasformando la sua eredità in risata. Grazie per tutti i messaggi positivi. Godete dei suoi film, e ricordate la sua capacità di raccontare storie. Niente lo renderebbe più felice.

Questo, invece, è il primo comunicato diffuso da tutta la famiglia Reitman:

La nostra famiglia piange l’inaspettata perdita di un marito, un padre, un nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita quotidiana. Ci consoliamo col fatto che il suo lavoro di cineasta ha portato risate e gioia a innumerevoli persone in giro per il mondo. Anche se il nostro lutto sarà privato, speriamo che chi lo conoscesse tramite i suoi film lo ricordi per sempre.

Oltre che per Ghostbusters e il sequel Ghostbusters II, è noto per aver diretto I gemelli, Un poliziotto alle elementari ed Evolution, oltre ad aver prodotto film come Animal House, Heavy Metal, Fermati, o mamma spara, Beethoven e Space Jam.