Ivan Reitman addio: morto il leggendario regista e produttore di Ghostbusters

14—Feb—2022 / 8:16 AM

Ci lascia uno dei cineasti che ha contribuito a costruire l’immaginario del cinema pop e fantastico degli anni ’80, Ivan Reitman: il suo più grande successo è Ghostbusters, e la sua influenza è stata enorme a Hollywood.

Il regista e produttore slovacco naturalizzato canadese è spirato a 75 anni, nel sonno, nella casa di famiglia a Montecito, in California.

La nostra famiglia piange l’inaspettata perdita di un marito, un padre, un nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita quotidiana. Ci consoliamo col fatto che il suo lavoro di cineasta ha portato risate e gioia a innumerevoli persone in giro per il mondo. Anche se il nostro lutto sarà privato, speriamo che chi lo conoscesse tramite i suoi film lo ricordi per sempre.

recita il comunicato rilasciato dai figli Jason, Catherine e Caroline.

Oltre che per Ghostbusters e il sequel Ghostbusters II, è noto per aver diretto I gemelli, Un poliziotto alle elementari ed Evolution, oltre ad aver prodotto film come Animal House, Heavy Metal, Fermati, o mamma spara, Beethoven e Space Jam.

Lascia le redini del franchise Ghostbusters nelle mani del figlio Jason, che ha diretto il nuovo Ghostbusters: Legacy.

Leggi anche: