Google dLamp: l’elegante lampada con Assistente Google che non potrete mai avere

Google ha creato un’elegante lampada smart con tanto di Assistente Google integrato. Peccato che non potrete mai averla: «probabilmente non sarà mai messa in commercio fuori dall’azienda», ha scritto Ben Gold, designer di Google. Si chiama dLight.

La lampada è un oggetto speciale, un omaggio creato appositamente come regalo per i dipendenti di Google.

Il design è ricercato: la base è circolare mentre il pannello luminoso ha una moderna forma cilindrica. L’inclinazione della lampada è regolabile a piacere, inoltre è anche possibile regolare l’intensità della luce scegliendo tra diverse modalità pre-impostate. È anche possibile scegliere tra intensità di luce più fredde o più calde, a seconda delle proprie esigenze. Insomma, si tratta di un gran bel prodotto.

Trattandosi di una lampada smart, chiaramente non poteva mancare una porta USB-C utile per ricaricare comodamente smartphone e tablet. Inoltre la lampada supporta anche gli aggiornamenti software over-the-air, con la possibilità di ricevere nuove impostazioni per la regolamentazione della luce, oltre che update per l’assistente vocale.

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk — Ben Gold (@bengold) February 11, 2022

Non è la prima volta che Google realizza un prodotto ‘da sogno’ salvo renderlo disponibile esclusivamente per i suoi impiegati. Era già successo nel 2017, quando Google aveva prodotto delle cuffie over-the-air e anche quelle non sono mai state messe in vendita.

I gadget di questo tipo, spiega Ben Gold, possono venire ordinati dai dipendenti utilizzando un portale messo a disposizione da Google. Non si paga nulla: tutti i prodotti vengono dati in omaggio.