Apple porterà FaceTime sul suo visore AR: “comunicheremo con i Memoji”

Nuova settimana, nuovo giro di indiscrezioni sull’atteso primo visore per la realtà aumentata di Apple. Si parla di FaceTime: proprio la comunicazione – sostiene Mark Gurman, firma di Bloomberg – sarà uno dei pilastri più importanti del nuovo device. Così Apple starebbe lavorando ad una nuova esperienza d’uso per FaceTime incentrata sulla realtà aumentata.

Esperienza che farebbe uso dei Memoji, gli avatar 3D di Apple. «Secondo me è realistico pensare ad una sale conferenze in grado di ospitare dozzine di persone», scrive Gurman. «Ma non le vedremo nelle loro fattezze reali, bensì in una versione 3D».

Il visore potrebbe quindi essere in grado di identificare le espressioni degli utenti, riproducendo in chiave virtuale le loro emozioni in tempo reale. Secondo Gurman il visore AR di Apple utilizzerà molto anche la funzione SharePlay, introdotta con iOS 15.1.

Secondo il giornalista di Bloomberg, Apple starebbe anche lavorando ad un nuovo sistema operativo inedito, che potrebbe chiamarsi rOS o realityOS.

Ma trai tanti rumor c’è anche una brutta notizia: il visore potrebbe tardare più del previsto. Colpa di alcuni intoppi non risolti nella fase di progettazione. Così, la finestra di lancio potrebbe essere stata spostata alla WWDC del 2023. Eh già, tra più di un anno.