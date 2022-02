Xiaomi vuole superare anche Apple nel mondo degli smartphone

Il fondatore di Xiaomi, Lei Jun, si è da poco esposto sulla piattaforma di Weibo in merito ad alcuni dei piani a lungo termine della compagnia cinese. Parliamo di un colosso che nel corso degli anni è riuscito a riscuotere un successo via via sempre maggiore in tutto il mondo, puntando ad offrire dispositivi dalla qualità prezzo non indifferente, e che non vuole di certo fermarsi. Mentre continua infatti spedito nella produzione di nuovi smartphone, curando anche i propri brand e gli altri dispositivi, la compagnia punta addirittura a superare Apple.

Dopo che la compagnia è riuscita a superare Huawei, Lei Jun punta al fatto che Xiaomi diventerà il colosso degli smartphone più grande al mondo nel giro di 3 anni. Dopo che Apple ha superato Vivo in Cina, diventando il produttore più importante del paese per la prima volta in 6 anni, acquisendo questo traguardo anche a livello globale, come riportato sulle pagine di MacRumors, con uno su 5 smartphone in tutto il globo che sono targati proprio Cupertino.

C’è da dire che proprio come le altre aziende che operano nel settore, Apple si è trovata a doversi confrontare con dei problemi legati alle vendite non indifferenti, arrivando a essere superata anche da Xiaomi nel primo quarto di anno del 2021. L’obiettivo di quest’ultima è quello di distinguersi dagli altri band del paese che operano su Android, aprendo un totale di 20.000 nuovi negozi circa, il doppio rispetto a quelli già presenti nel territorio cinese, investendo un totale di 16 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel corso dei prossimi 5 anni.

Staremo a vedere se Apple risponderà a quella che è quasi una provocazione, nonché come la situazione avrà modo di evolversi nel corso dei prossimi anni, nel caso in cui la compagnia porti avanti le proprie idee e riesca a guadagnare terreno.