Nope: trailer e prima immagine dal nuovo film di Jordan Peele

Jordan Peele, premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale nel 2016 con Scappa – Get out, torna ora al cinema con Nope, nuova pellicola horror ricca di sorprese di cui vi mostriamo il primo trailer, con sottotitoli ufficiali in italiano, insieme alla prima foto dal dietro le quinte.

Il film, in uscita il 22 luglio nelle sale statunitensi e presto anche in quelle nostrane, riunisce Peele con Daniel Kaluuya (già visto in Scappa – Get out e Judas and the Black Messiah) e aggiunge al cast anche Keke Palmer e Steven Yeun. La trama è attualmente un mistero: il trailer ci mostra come nei cieli sopra a un ranch californiano appare “qualcosa” di molto pericoloso da cui scappare, anche se sembra impossibile…

Nel cast del film, scritto e diretto da Peele (che ne è anche produttore insieme ad Ian Cooper) troviamo anche Michael Wincott e Brandon Perea. La distribuzione sarà opera di Universal Pictures.

