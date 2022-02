Dune: come è stato ideato e creato il Verme delle sabbie?

13—Feb—2022 / 11:08 AM

Nei film fantasy e/o di fantascienza, il bestiario ha sempre una sua importanza. Parlando di Dune, la prima creatura che viene in mente, per la sua iconicità e importanza, è senza dubbio il Verme delle sabbie. Una nuova featurette dal dietro le quinte ci racconta il processo di creazione di questa mitica e imponente creatura, grazie agli interventi del regista Denis Villeneuve, di Sharon Duncan-Brewster (interprete di Liet Kynes), di Brice Parker (produttore degli effetti visivi) e di Mark Mancini e Theo Green (supervising sound editors).

