Il Rompiscatole: Jim Carrey riprende il ruolo per uno spot del Super Bowl

Jim Carrey tra i suoi tanti ruoli da protagonisti ha vestito anche i panni di Ernie Chip Douglas, ovvero il personaggio al centro del film Il Rompiscatole, e questo character è ritornato per uno spot che verrà mostrato durante il Super Bowl di domenica.

Ecco il primo filmato con Jim Carrey di nuovo nei panni del protagonista de Il Rompiscatole.

This Sunday…he’s back… and he just wants to connect! 8^• pic.twitter.com/NZuTldXp5B

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 11, 2022