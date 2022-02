Il primo fast food partner ufficiale di Shiba Inu si trova a Napoli: si paga con la criptovaluta

Un fast food di Napoli si allea con la criptovaluta Shiba-Inu, in uno dei primi esperimenti di questo tipo in Italia. Il ristorante Welly ha stretto una partnership ufficiale con la ‘meme-coin’. «Abbiamo contattato direttamente Shytoshi Kusama», spiega Stefano Guglielmini, fondatore di Welly.

L’annuncio della partnership è stato poi rilanciato sui canali social della Shiba-Inu, ottenendo l’entusiasmo della community globali di sostenitori della criptovaluta. Shiba-Inu è una criptovaluta nata per gioco, sulla falsa riga di Dogecoin. Con un marketcap di 14.825.735.067 di dollari e un prezzo unitario di 0,000027$, Shiba Inu può contare su un variegato un ecosistema di servizi e prodotti, incluso un marketplace ufficiale per gli NFT.

Il logo del cane Shiba è diventata una delle mascotte ufficiali del fast food napoletano Welly, tant’è che compare sulle confezioni degli hamburger e delle patatine fritte serviti nel ristorante.

È soltanto il primo passo. I promotori della criptovaluta ambiscono a creare una rete internazionale e decentralizzata di ristoranti. «Come ho spiegato su Discord», scrive Shytoshi Kusama, pseudonimo del creatore di Shiba Inu, «non vogliamo stringere accordi con gli enormi conglomerati centralizzati che spesso vendono notoriamente cibo industriale e non salutare. Al contrario, stiamo andando a caccia in tutto il mondo di ristoratori di talento, disponibili a rebrandizzare le loro organizzazioni per far parte dell’ethos di Shiba e del suo ecosistema di tecnologie».

Welly è così diventato il primo fast food italiano ad accettare Shiba Inu come metodo di pagamento. «Un domani potremmo accettare anche i dogecoin», spiega Guglielmini.

Nel frattempo, anche i colosi del fast food guardano con attenzione al mondo delle criptovalute e dei metaversi: