Fotocamere da 200 MP: il nuovo standard si fa sempre più vicino

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto il mercato degli smartphone cresce a vista d’occhio, seppur con qualche piccolo crollo negli ultimi due anni per via della pandemia e della carenza di scorte. Quest’ultimo non si è però poi chissà quanto fatto sentire per quel che riguarda le innovazioni dei dispositivi, e mentre vediamo sempre più trovate iniziare a spuntare fuori qua e là, non mancano riflessioni in merito anche alle fotocamere.

Come riportato sulle pagine di GizChina infatti, ci troviamo sempre più vicini davanti allo standard delle fotocamere da 200 MP, con Motorola che sembra voler portare avanti il tutto con i suoi prossimi dispositivi in uscita nel corso del 2022, di cui non abbiamo purtroppo al momento molti dettagli. Sappiamo però che gli Edge X30 Pro si presenteranno con fotocamere da 200 MP, risultando quindi i primi smartphone a varcare questa soglia e ad aprire la porta a tutte le altre compagnie che decideranno di procedere ad upgrade di questo tipo.

Parliamo ovviamente di un miglioramenti che si fa via via, per quanto incredibile, sempre meno importante rispetto a quelli di qualche anno fa, dove dei grossi salti in avanti hanno saputo trasformare delle foto sfocate in veri e propri capolavori. Tuttavia, sia per la possibilità di sopravvivere a ogni condizione di luce, sia per quel che riguarda la possibilità di realizzare foto e video in alta definizione, il tutto sta procedendo a gonfie vele, con i SoC inseriti che per fortuna supportano l’avanzamento, fra cui i recenti Snapdragon 8 Gen 1 particolarmente in voga per i nuovi device.

Stando a quel che sappiamo, Xiaomi e Samsung saranno le prossime aziende ad adottare dei sensori principali da 200 MP per alcuni dei prossimi dispositivi, di cui però purtroppo al momento non abbiamo dettagli precisi a cui affidarci, seppur si parli degli S23 e dei Mix 5.