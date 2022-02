Vodafone ha rifiutato l’offerta preliminare di Illiad e Apax

Come confermato in via ufficiale, Vodafone ha deciso di non accettare l'offerta preliminare di Illiad e Apax per le acquisizioni delle attività italiane.

Non è passato molto da quando si è parlato della possibilità per Vodafone di venire totalmente acquisita da parte di Illiad, almeno per quel che concerne tutte le attività italiane.

Tuttavia, dopo che si è parlato ampiamente dell’offerta ricevuta dal colosso, è emerso che questa è stata declinata in via ufficiale, poiché a quanto pare la stessa “non è nel miglior interesse dei soci”.

C’è da sottolineare però che, nonostante si sia parlato inizialmente di un’offerta che ammontava a 14 miliardi di euro, la stessa si attesterebbe intorno agli 11 miliardi di euro. Non è al momento chiaro se il rifiuto sia nato proprio per via del prezzo, anche se pare che questo sia stato una causa scatenante, il che non è da escludere, visto che l’effettiva pare decisamente meno alta rispetto al previsto.

Dopo che le voci del rifiuto hanno iniziato a circolare nel corso delle ultime ore, ecco quindi arrivare la conferma, ma considerando quanto anticipato, resta comunque possibile che – mentre l’attività continuerà a concentrarsi per migliorare – non mancheranno anche ulteriori proposte di acquisizione delle attività nel mercato italiano da parte di qualche ulteriore competitor interessata alla notevole potenza.