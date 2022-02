Suicide Squad: anche Will Smith vorrebbe l’uscita della Ayer Cut

Sono ormai diversi gli interpreti che hanno lavorato al Suicide Squad di David Ayer del 2016, e che vorrebbero l’uscita della Ayer Cut, e tra questi si è aggiunto anche Will Smith. L’attore che ha vestito i panni di Deadshoot ha parlato di questa possibilità a Variety.

Ecco le sue parole:

Ci sono tante cose interessanti che riguardano Suicide Squad, ed io vorrei vederle. Sono decisamente a favore di questa cosa. Adoro questo universo narrativo e ciò che è stato fatto su entrambe le versioni.

Will Smith non ha lavorato al The Suicide Squad di James Gunn uscito lo scorso agosto, ma ha dichiarato che sarebbe interessato a tornare per un prossimo adattamento. Ecco le sue parole:

Quando sono iniziati i lavori sul set del nuovo film stavo lavorando su altro e loro erano già pronti per girare, è stato quindi un problema che riguardava i tempi che non si sono incrociati. Poi Deadshot è stato lasciato fuori dalla nuova squadra suicida, giusto? Col fatto che Idris Elba ha fatto un personaggio diverso dal mio potrei tornare.

Ricordiamo che Suicide Squad ha ottenuto ottimi incassi, ma è stato criticato sia dal pubblico che dai fan.