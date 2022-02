NVIDIA supera il valore di Meta negli Stati Uniti

Come confermato in via ufficiale e riportato sulle pagine di PCGamer, il fatto che il valore di Meta sia calato ha permesso a NVIDIA di superare la compagnia prima nota come Facebook, con un colpo di scena non indifferente, almeno per quel che riguarda il territorio degli Stati Uniti.

Nello specifico, adesso il titano della tecnologia, noto particolarmente per il mondo delle schede video e per per i propri prodotti in quest’ambito, nonostante diversi alti vengano trattati, ha quindi avuto modo di fare un leggero salto in su sufficiente per sbaragliare Meta.

Quest’ultima ha visto le proprie azioni crollare di circa il 30%, diminuendo quindi di molto il proprio valore nel breve periodo, e portando l’ottavo posto a superare lo scoglio che aveva innanzi negli Stati Uniti. Si tratta di sicuro di una buona notizia per NVIDIA, la quale ultimamente non se la passa benissimo come sappiamo, non per i prodotti che continua a realizzare, ma per la mancata acquisizione di Arm, bloccata sul nascere dopo diversi anni.

Staremo quindi a vedere se con un’eventuale imminente ripresa di Meta, NVIDA si troverà a tornare al posto precedente, o se ora continuerà il suo slancio positivo ambendo a delle posizioni sempre più alte.