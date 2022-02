Intel ARC Alchemist: nuovi rinvii in vista? Sembra sia colpa dei driver

Sembra che Intel stia tardando a lanciare le sue schede video Alchemist per via di problemi legati ai driver dei dispositivi, come recentemente riportato.

Si parla ormai da diversi mesi del rinvio delle prime schede video dedicate di Intel, note come Alchemist, che in seguito all’annuncio della compagnia che le vedeva venire lanciate per il primo quarto di quest’anno, sembrano ancora lontane. La finestra infatti è sempre risultata piuttosto incerta, e nonostante il colosso non abbia ancora avuto modo di fare chiarezza in merito alla questioni, delle recenti informazioni arrivate da un leak potrebbero aver reso maggiormente comprensibile il tutto.

Stando a quel che sappiamo quindi, sembra che servirà aspettare ancora più del previsto al fine di mettere mano sui nuovi gioiellini di casa Intel, dato che Moore’s Law Is Dead, utente a dir poco informato in merito alle questioni Intel e che ha già saputo anticipare molti dettagli, ha confermato il rinvio al secondo quarto di quest’anno. Mentre si parla però in alcuni casi di un debutto già nel mese di aprile, magari durante il PAX East, pare invece che i dispositivi potrebbero essere svelati in occasione dell’E3 2022, che avrà luogo nel mese di giugno.

Per fortuna però, pare che la fascia bassa dei nuovi chip mobile Alchemist potrebbe essere resa disponibile già nel mese di aprile, con un annuncio che in tal caso arriverebbe a marzo. Di sicuro, la compagnia avrà modo di aggiornare gli utenti sulla situazione nel giro di non troppo tempo, visto che le date esatte sono ancora un mistero e moltissimi consumatori vorrebbero scoprire di più in merito a quanto anticipato.

Stando a quanto spiegato proprio dal leaker Moore’s Law Is Dead, il rinvio sarebbe dovuto nello specifico principalmente al lato driver, con l’hardware che per assurdo – vista la condizione della carenza di scorte – e a anzi i dispositivi si presenteranno con un buon volume al contrario del resto delle schede video presenti sul mercato.