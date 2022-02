Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le nuove foto ufficiali

C’è grande attesa ed enormi speranze riguardo l’arrivo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie Amazon che diverrà la più grande esclusiva di Prime Video quando arriverà sulla piattaforma, il 2 settembre. Escono oggi diverse nuove foto ufficiali, che mostrano alcuni dei protagonisti delle inedite vicende dei primordi della saga tolkeniana.

In svariati tweet vengono anche presentati i diversi personaggi.

#TheRingsOfPower, set within Tolkien’s Second Age, will juggle 22 stars and multiple storylines—from deep within the dwarf mines to the elven kingdom of Lindon. Here, the adventures of the fellowship are still some 2,000 years in the future. 🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/FOQFHUKNQ3 — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

At its core, #TheRingsOfPower takes its biggest cue from the heart of Tolkien’s books. “It’s about friendship,” says McKay. “It’s about brotherhood and underdogs overcoming great darkness.” 🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/VX5FmTOteN — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

In a bold move, #TheRingsOfPower condenses Tolkien’s Middle-earth timeline and adds entirely new characters. Sophia Nomvete’s dwarven princess, Disa, and Ismael Cruz Córdova’s Silvan elf, Arondir, broaden the notion of who lives in Middle-earth. 🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/s2MXkGpQXm — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Robert Aramayo plays Elrond, the elven statesman who is just beginning to build his reputation—starting with mending the relationship between his people and the dwarves of Khazad-dûm. 🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/TE4xjdG5bJ — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

In un lungo retroscena pubblicato su Vanity Fair, gli showrunner Patrick McKay e JD Payne hanno raccontato da dove la trama prenderà il suo incipit e le difficoltà del produrre una serie così mastodontica durante la pandemia globale che ci ha colpiti.

La forgiatura degli anelli: anelli per gli elfi, anelli per i nani, anelli per gli uomini, e poi l’unico anello che Sauron ha usato per ingannarli tutti. È la storia della creazione di tutti quei poteri, da dove sono venuti e cosa hanno fatto a ciascuna di quelle razze. Possiamo venire fuori con il romanzo che Tolkien non ha mai scritto e farlo come la serie di mega-eventi che potrebbe accadere solo ora?

dice McKay.

Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa.

Leggi anche: