Il OnePlus Nord CE2 5G arriva giovedì prossimo, ecco tutto quello che sappiamo

Il lancio del OnePlus Nord CE2 5G è imminente: evento fissato per il prossimo 17 febbraio. L'azienda ha già svelato molte delle caratteristiche del device.

Manca pochissimo alla presentazione del nuovo OnePlus Nord CE 2 5G. L’azienda cinese ha rivelato la data dell’atteso evento di presentazione: appuntamento per la settimana prossima e, nello specifico, per giovedì 17 febbraio alle ore 14:30.

La presentazione del Nord CE 5G risale solamente allo scorso giugno. Eppure già dallo scorso gennaio si parlava con insistenza dell’imminente lancio del successore di questo smartphone entry level.

Nel comunicato stampa, OnePlus ha rivelato anche l’aspetto del design, condividendo una prima immagine del modulo fotografico del Nord CE 2: sappiamo che avrà due grandi sensori affiancati da due sensori più piccoli.

Ma gli annunci dell’azienda cinese non finiscono qui: OnePlus ha anche rivelato che il Nord CE 2 5G potrà contare su una ricarica SUPERVOOC da 65W. Avrà anche un jack audio da 3,5 mm (ormai tutto fuorché scontato) e uno storage espandibile tramite microSD fino ad un massimo di 1TB.

Ricordiamo che si parla anche della presenza del SoC MediaTek Dimensity 900 affiancato da 12GB di RAM (nella versione più costosa dello smartphone). Inoltre secondi i principali rumor, il OnePlus Nord CE 2 5G avrà uno schermo AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e refresh massimo 90 Hz.

In attesa di altre anticipazioni, non resta che aspettare l’evento di lancio ufficiale fissato per il prossimo 17 febbraio.