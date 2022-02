Il capo del design di Tesla attacca Apple: “non sono più in grado di innovare”

Franz von Holzhausen, a capo della divisione design di Tesla, stronca Apple: "non vogliono più innovare". Non è la prima invettiva di Tesla contro la mela morsicata.

Apple? Non è più in grado di innovare. Parola del capo del design di Tesla, Franz von Holzhausen. La frecciatina è stata lanciata durante una recente intervista concessa al podcast Spike’s Car Radio. «La cosa triste, parlando dei prodotti di Apple, è che ora non sembra più esserci la volontà di guardare avanti. Sembra tutto una continuazione di quello che esiste già», ha detto Holzhausen. «Ogni volta è solo un piccolo miglioramento della stessa identica cosa».

Franz von Holzhausen si occupa del design delle auto Tesla dal 2008, dopo un passato in Mazda, General Motors e Volkswagen. Ha firmato i design della Model S, Model X, Model 3, Y e anche dell’eccentrico Cybertruck.

Holzhausen è a sua volta un cliente della mela morsicata e al polso indossa un Apple Watch — «ma solo per le sue funzioni per il fitness», precisa il dirigente di Tesla. «Altrimenti non ci sarebbero molte altre ragioni per comprarlo».

Come nota il sito MacRumors, non è la prima volta che un dirigente di Tesla si lancia in una spietata invettiva contro Apple. Nel 2015 era stato il turno di Elon Musk: «Apple? È il cimitero degli ex dipendenti di Tesla. Chi non ce la fa da noi va a cercare un lavoro da loro».