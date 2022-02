West Side Story arriverà su Disney+ il 2 marzo

Negli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi in cui è disponibile Disney+ sarà distribuito il 2 marzo il film West Side Story.

Da oltreoceano arriva una notizia importante per tutti gli appassionati di musical: sulla piattaforma streaming Disney+ arriverà il 2 marzo il film di Steven Spielberg West Side Story. La distribuzione riguarderà gli Stati Uniti e la maggior parte dei Paesi in cui il servizio di Disney+ è attivo, perciò la notizia dovrebbe riguardare anche la nostra Italia.

L’arrivo di West Side Story su Disney+ il 2 marzo permetterà a tutti coloro che non hanno ancora potuto vedere al cinema il lungometraggio di Steven Spielberg di guardare uno dei film che concorreranno alla 94esima cerimonia degli Oscar.

Inoltre su Disney+ è già disponibile lo speciale Something’s Coming: West Side Story – A Special Edition of 20/20’. Diretto dal vincitore del premio Oscar Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner, West Side Story racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione del musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy, GRAMMY, Tony e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.