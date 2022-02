Twitter: arrivano nuove velocità per i video

Anche se in alcuni casi si trova ad aggiornare la propria piattaforma con novità per i creatori di contenuti davvero fondamentali, in questo ultimo periodo concentrate sulla possibilità di permettere ea questi di guadagnare attraverso la piattaforma, non mancano per fortuna anche degli update di Twitter minori. Abbiamo questa volta a che fare con una funzionalità particolarmente attesa riguardante la visione dei video sul social network in questione, che ora potrà essere adattato al meglio dagli utenti.

Proprio come avviene su moltissime piattaforme, Twitter permetterà di scegliere ulteriori velocità a cui vedere i contenuti, con dei test che sono ufficialmente partiti e inizieranno nel corso dei prossimi giorni a comparire sia su Android che su web, come confermato in via ufficiale dalla compagnia sulla piattaforma stessa. Si parla quindi per ora di una funzionalità ancora in fase di rodaggio, che di certo si prenderà un po’ di tempo prima di essere lanciata in via stabile, e che potrebbe cambiare prima del debutto. Trovate il post qui di seguito.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos. Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og — Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022

Un dettaglio interessante sta nel fatto che la compagnia permetterà a quanto pare di scegliere in futuro fra davvero molte velocità, le quali vanno da 0,25 a 2x, considerando che la lista offerta è così ampia risulta anche abbastanza improbabile che la compagnia decida di aggiungere ulteriori opzioni fra cui scegliere. A Stando a quanto anticipato da Joseph Nuñez della piattaforma, gli utenti potranno attivare il tutto su pressoché ogni formato, dai messaggi privati ai classici post, e inoltre i test si avvieranno in futuro anche su iOS.

Staremo a vedere quindi quanto la funzionalità ci metterà prima di essere finalmente implementata del tutto, sia su iOS che su tutte le altre piattaforme in via ufficiale, per permettere a tutti i membri del social network di fruirne.