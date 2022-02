Oscar 2022: Andrew Garfield vorrebbe Tom Holland come presentatore

Considerando che ieri sono uscite le nomination per gli Oscar 2022 c’è fermento attorno alla preparazione della notte delle statuette, e c’è chi come Andrew Garfield avrebbe voglia di vedere come presentatore il suo amico Tom Holland.

Ecco le parole di Andrew Garfield sugli Oscar 2022:

Ci sono un sacco di persone che sarebbero fantastiche come presentatori, Steve Martin e Martin Short sarebbero incredibili, Amy Poehler e Tina Fey possono presentare qualsiasi cosa, e Tom Holland sarebbe grandioso.

Garfield ha menzionato diversi personaggi, ma non ha mancato di citare come possibile presentatore per la notte degli Oscar 2022 il suo amico Tom Holland, con cui ha condiviso il set di Spider-Man: Far From Home.

Del resto lo stesso Holland si è candidato in qualche maniera un po’ di tempo fa con queste parole:

Adoro questo tipo di cose, mi piace essere messo sotto pressione facendo qualcosa in cui di base non mi sentirei a mio agio. Se mi chiedete se mi piacerebbe condurre gli Oscar risponderei ‘Certo che vorrei fare il presentatore dei f***ti Oscar! Se me lo chiedessero lo farei’.

La 94esima edizione degli Academy Awards è programmata per essere trasmessa negli Stati Uniti su ABC il 27 marzo.