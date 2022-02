OnePlus e OPPO avranno un’interfaccia unificata, ma bisognerà attendere un po’

Tempo di armonizzazione in casa Oppo. Il brand cinese, che dallo scorso giugno racchiude sotto la sua ala protettrice anche OnePlus, presto lancerà un’interfaccia utente unificata, prendendo il meglio di OxygenOS e ColorOS.

Un domani acquistare uno smartphone OnePlus o Oppo non comporterà grosse differenze – sotto l’aspetto dell’esperienza d’uso – per l’utente.

Qualcosa si inizia già a vedere: prendiamo il OnePlus 10 Pro, che secondo alcuni recenti rumor, verrà presentato con OxygenOS 12 in occidente e con ColorOS 12.1 in Cina.

Secondo il leaker Yogesh Brar, l’interfaccia unificata dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi, ma bisognerà attendere ancora un bel po’. Brar parla di una release prevista per la seconda metà del 2022, aggiungendo che il lavoro di sviluppo della nuova interfaccia è ancora in una fase iniziale.

Internamente la nuova interfaccia utente viene chiamata UnifiedOS e dovrebbe ovviamente basarsi su Android 13. Sebbene sia verosimile che la nuova UI raggiunga anche gli smartphone già in commercio – con un update ad hoc -, UnifiedOS dovrebbe debuttare per la prima volta su uno smartphone top di gamma di prossima uscita. Probabilmente sarà uno smartphone della OnePlus. Ricordiamo che il OnePlus 10 Pro è atteso tra marzo e aprile. In attesa di nuovi sviluppi, non resta che aspettare i prossimi annunci di OnePlus e Oppo.