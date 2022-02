TikTok sta per rafforzare le proprie linee guide della community

Come confermato in via ufficiale, TikTok rafforzerà le proprie linee guide legate alla community, al fine di migliorare la piattaforma.

Con il successo di TikTok che dopo un periodo iniziale positivo continua a cresce a dismisura, sono sempre di più gli utenti che si interfacciano giorno dopo giorno con le linee guida della piattaforma che regolano i contenuti proibiti e validi per essere visti. La compagnia ha confermato di voler aggiornare proprio il regolamento, toccando vari punti che verranno approfonditi maggiormente per limitare i contenuti non ritenuti corretti.

Si parla di un approccio più duro verso le challenge pericolose ad esempio, come anche per i disordini alimentari, verso gli argomenti di odio bannati e non solo, mentre verrà espanso il sistema che garantisce sicurezza, integrità e affidabilità della piattaforma.

Parlando del primo punto, pare che nel giro di non molto tempo vedremo le challenge pericolose raggruppate in una categoria a parte nel regolamento, al fine di permettere agli utenti di riuscire a trovarle con maggiore facilità, evitando quindi di produrre contenuti non in linea con le linee guide. Verranno introdotti anche dei video pensati per indurre i creatori a ragionare meglio prima di pubblicare dei video sulla piattaforma, il tutto verrà inserito nella sezione Discover.

Per quel che riguarda i contenuti che riguardano le persone con disordini alimentari, la compagnia sta già rimuovendo tutto il materiale pericoloso, ma il compito è adesso quello di distinguere al meglio delle cattive (o insolite) abitudini con degli effettivi problemi, visto che nel primo caso non è necessario prendere provvedimenti. Verrà ristretta anche la tolleranza verso ogni tipo di comportamento legato ad abusi e odio, seppur alcune categorie non fossero incluse nelle linee guide, che verranno presto aggiornate per risolvere anche questo problema.

L’ultimo update riguarda le nuove restrizioni in merito alla sicurezza e alle azioni proibite, poiché potenzialmente in grado di destabilizzare TikTok, come ad esempio ottenere accessi non autorizzati.