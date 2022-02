Google vuole che gli studenti sappiano riparare i Chromebook

Google ha ormai regnato nel mercato dei dispositivi portatili degli studenti con i suoi Chromebook, che anzi oramai vengono realizzati su misura proprio per chi frequenta lezioni, che si tratti di scuola o università. Parliamo di computer poco costosi e con pochi problemi a cui far caso, in quanto particolarmente limitati sotto diversi punti di vista.

Si parla nello specifico di prodotti che però a quanto pare potrebbero dover essere riparati dagli studenti stessi in caso di eventuali problemi, come recentemente rivelato da parte di Google e riportato da Techradar.

L’iniziativa per le scuole vuole invogliare chi ha riscontrato dei guasti nel proprio dispositivo dovrebbe di sicuro tenere d’occhio, dato che Google punta a offrire diversi consigli per riuscire a sistemare ogni tipo di problema con i Chromebook grazie al suo nuovo programma. All’atto pratico abbiamo nello specifico a che fare con delle guide relative a come aggiustare degli specifico componenti, come ad esempio display e tastiere, ovviamente nel caso in cui non ci si trovi davanti a problemi irreversibili.

In tal caso però, vengono fornite delle spiegazioni anche su come sostituire tutte le parti danneggiate in sicurezza, sia per lo studente, visto che si ha pur sempre a che fare con dispositivi elettronici, sia per le parti stesse, con le quali bisogna ovviamente avere molta cura. È stato realizzato anche un PDF (lo trovate qui) con vari link, pensato proprio per aiutare gli studenti con la riparazione dei Chromebook.

Di sicuro abbiamo a che fare con un’iniziativa interessante, pensata non solo per alleggerire il lavoro del colosso di Mountain View, in quanto questo lascia che le riparazioni non richiedono la sua forza lavoro, ma anche per fornire agli studenti una visione migliore dei computer e dell’hardware, che al giorno d’oggi può di certo tornare utile.