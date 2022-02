The Big Bang Theory: Kunal Nayyar promette la reunion…tra vent’anni

Tutti gli appassionati di The Big Bang Theory ricordano Kunal Nayyar nei panni di Raj, e l’interprete di recente ha promesso una reunion della serie TV, ora che lo show si è concluso. Il fatto però è che, secondo Kunal Nayyar, la reunion si dovrebbe fare tra vent’anni.

Ecco le parole dell’interprete di Raj:

Quando avrò 60 anni (ora l’interprete ne ha 40 ndr), se la televisione esisterà ancora, potremo fare una reunion. Quello di The Big Bang Theory è stato un grande periodo della mia vita, ma ora sto cercando di avventurarmi in altre imprese.

Anche Kaley Cuoco qualche tempo fa aveva parlato di una possibile reunion del cast di The Big Bang Theory, dichiarando:

Penso che tra un paio d’anni, se tutti saranno disponibili per questa cosa, si potrebbe fare. L’esperienza di The Big Bang Theory ci ha cambiato la vita, e sarebbe bello ritrovarci per la gioia di tutti i fan, perché abbiamo una cerchia di appassionati davvero grande.

Ed in effetti, andata in onda per 279 episodi a partire dal 2007, The Big Bang Theory è stata un vero e proprio fenomeno nel mondo dei serial TV, ricevendo svariati premi tra cui dieci Emmy e generando uno spin-off, intitolato Young Sheldon.