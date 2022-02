Sword Art Online Progressive the Movie arriverà al cinema il 4,5 e 6 aprile

Nexo Digital ha comunicato le nuove date d'uscita di Sword Art Online Progressive The Movie, e di La Fortuna di Nikuko, in uscita ad aprile e maggio.

Nexo Digital ha comunicato le date d’uscita dei titoli dedicati alla stagione degli anime al cinema: su tutti c’è l’annuncio dell’arrivo in sala di Sword Art Online Progressive The Movie: Aria of a Starless Night, che sarà disponibile il 4,5 e 6 aprile. Mentre il 16,17 e 18 maggio arriverà il film La Fortuna di Nikuko.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night sarà un film d’avventura e di fantastascienza animato. Questo è il secondo film dopo Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale della serie di Sword Art Online. Il film descriverà la storia dell’incontro tra Kirito e Asuna e rivelerà gli eventi accaduti al primo piano di Aincrad, in particolare la lotta iniziale di Asuna per far fronte alle realtà del suo nuovo mondo.

Mentre questa è la trama de La Fortuna di Nikuko: Kikuko vive con la madre, Nikuko, che è una donna alla mano e allegra. Ma lo spirito audace di Nikuko mette spesso in imbarazzo la figlia, combattuta tra la voglia di crescere in fretta ed il voler restare bambina. Kikuko e Nikuko affronteranno insieme le sfide di tutti i giorni fino a quando non verrà rivelato un segreto.

