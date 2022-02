Steam: la GTX 1060 regna nelle classifiche dell’hardware più usato

Nel corso degli anni, il mercato dell’hardware medio ha avuto modo di evolversi sia per quel che riguarda i classici computer sia per il mondo del gaming. I computer diventano via via sempre più potenti, ma ci sono alcuni grandi passi che hanno creato moltissimi tipi di dispositivi simili, visto il debutto sul mercato di alcune specifiche componenti particolarmente apprezzate da parte degli utenti, soprattutto per quel che riguarda il mondo delle schede video.

In questo campo rientra la GTX 1060, che come evidenziato da Valve, è ancora una scheda utilizzatissima in tutto il mondo, seppur non sia purtroppo più così facile da trovare. Le classifiche dell’hardware di gennaio della piattaforma di Steam hanno infatti evidenziato più o meno gli stessi risultati che abbiamo visto fino a oggi. Ci sono però delle piacevoli differenze, come un declino di Windows 10 in favore di Windows 11, il quale sta ovviamente sostituendo man mano la “scorsa” generazione di sistemi operativi.

16 GB di RAM e CPU da 4 core vanno a chiudere il pacchetto delle configurazioni più usate, parliamo in fondo di specifiche orientate al mondo del gaming. Si parla infatti della possibilità di poter far giocare quasi tutti i titoli presenti sul catalogo, se non tutti, con ovviamente dei compromessi e una risoluzione che punta verso i 1080p o poco più in alcuni rari casi. Di sicuro, nel corso dei prossimi anni, con la carenza di scorte che terminerà, la situazione avrà modo di evolversi anche sulla piattaforma di Valve.

Fra le altre schede maggiormente utilizzate troviamo le simili GTX 1650 e 1050 Ti, che offrono appunto performance di livello equiparabile. Per la serie 3000 non c’è purtroppo ancora speranza, che non ha modo di conquistare le prime posizioni, seppur come detto di sicuro nel corso dei prossimi anni vedremo la situazione evolversi.