NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti potrebbe costare circa 4.000$

Prezzi da urlo per le schede video NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, che potrebbero costare infatti intorno ai 4.000$, una somma non indifferente.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto i prezzi delle schede video lievitare a più non posso, dato che la carenza di scorte ha messo in ginocchio diversi produttori, i quali non si sono in diversi casi trovati nella condizione di soddisfare la domanda degli utenti, che dal canto loro non sono spesso riusciti a mettere mano su un articolo che desideravano.

Mentre la situazione si va via via riprendendo per fortuna, con sostanziali miglioramenti che in diversi ambiti già si notano e con altri che dovrebbero farsi vivi nel corso dei prossimi mesi, NVIDIA e AMD hanno però deciso di lanciare anche nuovi prodotti.

Per quel che riguarda la compagnia verde si parla della GeForce RTX 3090 Ti, un dispositivo estremamente potente, di cui però non abbiamo ancora alcuni dettagli fondamentali, fra cui il prezzo a cui questo si presenterà. A quanto pare, mentre gli utenti disposti a tutto per migliorare la propria configurazione procederanno con l’acquisto, chi ha semplicemente valutato la GPU per via della carenza del mercato potrebbe fare un grosso passo indietro.

Nello specifico, pare che le GeForce RTX 3090 Ti verranno commercializzate per 4.000$, cifra davvero esorbitante anche se paragonata alle GeForce RTX 3090, almeno stando a quanto riportato sulle pagine di Tom’s Hardware e ripreso da Game Rant. Ovviamente, non siamo davanti a un annuncio ufficiale, e il leak del prezzo in questione potrebbe quindi rivelarsi errato quando la compagnia parlerà in via ufficiale dei nuovi prodotti anche sotto quest’ambito.

Di sicuro non si tratterà di articoli di fascia bassa, ma i miglioramenti dovranno al contempo essere molti rispetto alla 3090 liscia per giustificare un aumento di questo tipo, restiamo in ogni caso di novità da parte di NVIDIA per saperne finalmente di più con certezza.