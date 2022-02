National Treasure: Catherine Zeta-Jones protagonista della serie TV

Catherine Zeta-Jones sarà la protagonista di National Treasure, la serie TV reboot dedicata a Il Mistero dei Templari, in sviluppo per Disney+.

Il progetto reboot di National Treasure ha trovato la sua interprete protagonista, considerando che è stata annunciata Catherine Zeta-Jones come l’attrice trovata da Disney+ per partecipare alla produzione. Catherine Zeta-Jones interpreterà Billie, una miliardaria tosta, esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice. Si è trasformata da orfana squattrinata a scaltra ed elegante donna d’affari e avventuriera. Billie è abituata a ottenere ciò che vuole e desidera il tesoro panamericano. Ma non solo per i soldi. Questo tesoro ha una posta in gioco più profonda per lei.

La serie live-action è un’espansione del franchise cinematografico National Treasure incentrato su una giovane eroina, Jess (Lisette Alexis), brillante e intraprendente sognatrice che si imbarca nell’avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto.

Oltre a Catherine Zeta-Jones, la serie dedicata a National Treasure vedrà nel cast presenti anche Lisette Alexis, Lyndon Smith, Zuri Reed, Jake Austin Walker, Antonio Cipriano e Jordan Rodrigues. L’episodio pilota è scritto da Cormac Wibberley e sarà diretto da Mira Nair. I produttori esecutivi del progetto sono Jerry Bruckheimer, Cormac e Marianne Wibberley, Jonathan Littman, Kristie Anne Reed, Mira Nair e Jon Turteltaub, assieme a Rick Muirragui che farà anche da sceneggiatore. La produzione inizierà durante questo mese di febbraio a Baton Rouge.

In Italia National Treasure è conosciuto come Il Mistero dei Templari e come Il Mistero delle pagine perdute. La serie di film ha avuto come protagonista Nicola Cage. National Treasure ha avuto il suo primo film portato al cinema nel 2004, ed aveva nel cast, oltre allo stesso Cage, anche Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean e Jon Voigh. Mentre nel 2007 è uscito Il mistero delle pagine perdute.