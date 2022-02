Leonora Addio: trailer del film di Paolo Taviani in Concorso al Festival di Berlino

01 Distribution ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Leonora Addio, nuovo film di Paolo Taviani e unica pellicola italiana in Concorso al Festival di Berlino.

Leonora Addio, il nuovo film diretto da Paolo Taviani, nonché unico film italiano in Concorso al Festival Di Berlino 2022, sarà nei cinema dal 17 febbraio: 01 Distribution ha appena rilasciato il trailer ufficiale della pellicola.

Nel cast del film, prodotto da Stemal Entertainment con Rai Cinema in associazione con Luce Cinecittà, in associazione con Cinemaundici, abbiamo Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker e Claudio Bigagli, con in più la voce di Roberto Herlittzka.

Questa la sinossi del film:

Leonora Addio racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: “Il chiodo” dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.

