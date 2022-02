Jak and Daxter è il prossimo videogioco che Tom Holland vorrebbe portare al cinema

Tom Holland è da mesi alle prese con un tour de force di interviste, prima per Spider-Man: No Way Home e ora per Uncharted, in uscita fra pochi giorni. Al giovane attore è stato chiesto, tra le altre cose, quale videogioco porterebbe sul grande schermo, se dipendesse da lui e avesse tutti i mezzi possibili per farlo… la risposta è sorprendente: Jak and Daxter.

Mi piacerebbe fare un film su Jak and Dexter, e interpreterei Jak. Ma lo farei presso A24 [casa di produzione nota per film originali e semi-indie, tra cui Sir Gawain e il Cavaliere Verde, ndr], così che risulterebbe davvero bizzarro e un po’ oscuro. Mi piacerebbe farne una versione davvero stramba, in live action, di Jak and Dexter.

Non si tratta di una risposta del tutto seria, ovviamente, però lo spunto è interessante e non del tutto campato in aria: oltretutto la serie è in mano a Sony e (coincidenza o scelta precisa di Holland, chissà), i creatori del franchise sono i Naughty Dog, gli stessi di Uncharted e The Last of Us (presto in tv), oramai lanciati anche su questo fronte. L’aver aggiunto il twist della produzione A24, tuttavia, è davvero un elemento di rottura che difficilmente andrebbe bene a Sony Pictures.

Leggi anche: