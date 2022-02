Hurricana: Betty Gilpin in trattative per interpretare Anna Nicole Smith

Betty Gilpin è in trattative per vestire i panni di Anna Nicole Smith, la popolare modella e attrice a cui sarà dedicato il film Hurricana.

Hurricana sarà un film che racconterà di Anna Nicole Smith, la modella simbolo degli anni Novanta che dovrebbe essere interpretata nel lungometraggio da Betty Gilpin, una delle protagoniste della serie cult di Netflix GLOW.

Betty Gilpin è in trattative per vestire i panni di Anna Nicole Smith in Hurricana, un film che sarà diretto da Francesca Gregorini (Killing Eve) da una sceneggiatura realizzata da Rachel Sarnoff e Matt Sarnoff. La storia al centro del film racconterà della Smith e del tentativo della sua terapista di salvarle la vita, un qualcosa che condurrà fino ad un destino fatale. Questo ruolo è stato affidato a Holly Hunter, già vista in Succession.

I produttori hanno descritto il progetto come:

Un film dedicato alla grande forza della natura rappresentata da Anna Nicole Smith, ed agli eventi che l’hanno portata a distruggere ogni cosa che è passata sul suo cammino, inclusa sé stessa e chi le è stata vicina.

Rory Koslow di Well Told Entertainment (Lost Girls), Cassian Elwes di Elevated (Mudbound), e Gregorini farà da produttori del progetto. Mentre i produttori esecutivi saranno Jere Hausfater, Rachel Sarnoff e Matt Sarnoff.

