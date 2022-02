Obi-Wan Kenobi: a maggio su Disney+ la prossima serie tv di Star Wars?

Sappiamo che le riprese di Obi-Wan Kenobi, la serie tv in live action dedicata al leggendario Maestro Jedi, si sono concluse da un pezzo: anche la post-produzione, a questo punto, dovrebbe essersi conclusa e lo show attenderebbe solo la messa in onda su Disney+… sì, ma quando? Stando a un incauto tweet (ora cancellato) da parte di un manager Disney, la finestra di lancio sarebbe maggio, giusto in tempo per lo Star Wars Day.

Il nostro Obi-Wan dirà “Hello, there” su Disney+… a maggio 2022.

recita il tweet, successivamente rettificato e cancellato. Sangiovanni afferma difatti di aver scritto male, dato che si riferiva a un nuovo fumetto e non alla serie, salvo poi cancellare il tutto e rendere il profilo privato.

Il lancio a maggio, ad ogni modo, è assolutamente plaudibile e confermato da fonti fidate dell’Hollywood Reporter: staremo a vedere.

La serie vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan, con Hayden Christensen in quelli di Anakin Skywalker / Darth Vader, e sarà ambientata a cavallo di Episodio 3 e 4.

Nel cast anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse nei panni di Owen e Beru Lars, assieme a Indira Varma, Moses Ingram, Simone Kessell, Sung Kang, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Benny Safdie e O’Shea Jackson Jr.

