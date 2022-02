Google rinnova il logo di Chrome su desktop dopo circa 8 anni

Sono passati molti anni da quando Apple non ha toccato in alcun modo il suo logo di Chrome, ma adesso la compagnia ha applicato un leggero redesign.

Nel corso degli anni, il logo di Google Chrome è diventato particolarmente iconico, al punto da rendere il browser del colosso di Mountain View particolarmente notabile a vista d’occhio, grazie alla forma tonda sempre ricorrente e alla continua accoppiata dei colori giallo, rosso e verde, con il blu al centro. Tuttavia, questo non è sempre stato così come lo vediamo oggi, nonostante la compagnia abbia sempre mantenuto un design abbastanza simile.

Adesso, dopo 8 anni, la compagnia ha deciso di cambiare leggermente le carte in tavola, applicando delle differenze difficili da notare se non si guarda una precisa comparazione fra il logo attuale e lo scorso, il quale risale invece al 2014. Parliamo per il momento di un cambiamento arrivato solamente su Canary, la versione di Chrome dichiaratamente instabile e potenzialmente piena di bug, che viene usata principalmente dagli sviluppatori che hanno necessità di mettere mano su delle novità in anticipo a quando queste vengono rilasciate per tutti gli utenti.

Parlando dei cambiamenti al logo, che di conseguenza dovrebbero arrivare nel giro di non troppo tempo per tutti, troviamo semplicemente dei cambiamenti alle ombre, che fra le altre cose lascia andar via l’effetto simile al 3D che attualmente l’immagine iconica di Chrome offre. Il tutto, come spiegato da Hu di Google, è stato fatto per rimarcare maggiormente l’espressione moderna della compagnia, visto che troviamo infatti dei colori maggiormente sgargianti.

Ovviamente, non ci sarà alcun cambiamento per gli utenti, che anzi una volta che la versione verrà rilasciata dovranno anzi impegnarsi per notare dei cambiamenti, ma ciò implica che nel corso dei prossimi anni, anche se potrebbe volerci molto tempo com’è stato per questa volta, potremmo vedere il logo in questione cambiare ancora, seppur un completo restyling dopo tanto tempo risulti ormai molto improbabile.