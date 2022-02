Twitter in arrivo gli “articoli”, di che si tratterà?

Sembra che Twitter lancerà presto gli articoli, ma non è ancora chiaro cosa la funzionalità in questione riguarderà all'effettivo.

La piattaforma di Twitter continua a evolversi di giorno in giorno, risolvendo alcune delle proprie limitazioni e finendo in moltissimi casi per aggiungere novità inaspettate, le quali a volte fanno discutere la community fra questioni positive e negative. Questa volta, un nuovo passo avanti potrebbe essere stato fatto da parte del team dietro al social network, che a quanto pare è in procinto di aggiungere una novità che prenderà il nome di articoli, seppur non sia al momento chiaro di cosa si tratterà.

Nel corso degli anni, la piattaforma ha aumentato il limite dei caratteri di ogni cinguettio, passando dai 140 iniziali agli attuali 280, che in realtà, nonostante risultino il doppio, non sono spesso sufficienti per comunicare determinate informazioni. Al fine di scrivere messaggi più lunghi, andando in realtà contro al senso dei cinguettii, si usano dei thread, serie di Tweet collegati l’un l’altro, oppure dei post quasi vuoti contenenti però delle immagini, nelle quali è presente il vero contenuto.

A quanto pare, l’obiettivo della piattaforma potrebbe essere quello di permettere agli utenti di scrivere dei messaggi molto più lunghi, come anticipato da Manchun Wong, che ha trovato la funzionalità prima che un qualunque annuncio ufficiale da parte della compagnia abbia avuto modo di arrivare. Purtroppo però, al momento non abbiamo ancora conferma sul tutto, e anzi, non è per nulla chiaro quale sarà l’effettivo utilizzo degli articoli di Twitter, i quali tra le altre cose potrebbero essere riservati solamente a una determinata fetta di utenti.

Un portavoce della compagnia ha comunicato a CNET che Twitter è sempre al lavoro per trovare nuovi modi per introdurre le persone nelle conversazioni, e che avremo modo di scoprire presto di più sulla questione. Staremo a vedere quando finalmente delle novità verranno quindi finalmente comunicate da parte dell’azienda.