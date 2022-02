Peacemaker: Adebayo incontra l’aquila Eagly nella nuova clip

La corsa di Peacemaker su HBO Max continua: mentre siamo ancora in attesa di scoprire come e quando arriverà nel nostro paese, la serie diretta da James Gunn è arrivata al sesto episodio negli States e presenta ora una nuova clip con l’incontro tra Adebayo, il protagonista interpretato da John Cena e la sua aquila, la (non tanto) amichevole Eagly, tra i personaggi più apprezzati dello show.

Il “vigilante pacifista” che lotta (a modo suo) per riportare la pace sarà circondato da un ricco cast, composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).

La serie, in otto episodi, è stata ideata da James Gunn ed è ambientata dopo The Suicide Squad: Missione Suicida, debuttando il 13 gennaio su HBO Max.

