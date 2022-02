Non siamo più vivi, la recensione

La recensione di Non siamo più vivi, l'ultimo K-drama approdato su Netflix, una storia di sopravvivenza raccontata in dodici episodi.

Iniziamo la recensione di Non siamo più vivi con una certezza: ci sono poche situazioni sullo schermo più spaventose che guardare un’epidemia di zombi in tempo reale. Tracciare una singola infezione mentre cresce in modo esponenziale e lacera una popolazione inconsapevole è un’esperienza piena di ansia che raramente è facile da guardare. Non siamo più vivi, l’ultimo dramma Netflix, si annuncia nel suo episodio di apertura mostrando meticolosamente la trasformazione di una scuola. In un solo pomeriggio, l’imponente complesso della Hyosan High School è immerso nel caos dopo che un morso errante di un animale di un laboratorio di scienze avvia una reazione a catena irreversibile.

La portata di quell’esplosione di numeri di zombi è il risultato principale di Non siamo più vivi.

Il direttore Lee JQ fa un lavoro efficace nell’impostare l’ambientazione della scuola, sfrecciando attraverso i corridoi e le aule che si estendono sui vari piani.

L’enorme numero di studenti in una data sala prove, mensa o lobby – tutti soccombono a una piaga insensibile in pochi secondi – e tutto rende i momenti di apertura della serie terrificanti quanto le aspettative di qualsiasi potenziale spettatore.

Tuttavia, poiché la “popolazione” di Hyosan viene sterminata a tempo di record, “aspettative” è la parola chiave che incombe su gran parte di ciò che resta della stagione di 12 episodi. Nonostante l’elaborazione e l’esecuzione di una società in disintegrazione, Non siamo più vivi riprende quell’apertura e segue un playbook di storie di zombi piuttosto consolidato. Viene consegnato in una stagione dal ritmo strano che combatte contro una struttura intuitiva tanto quanto questi studenti cercano di respingere i masticatori da folle di ragazzini in uniforme. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Cervelli freschi

Continuiamo la recensione di Non siamo più vivi dicendo che la composizione del piccolo gruppo che combatte i non morti cambia nel corso della serie, ma è costruita attorno agli amici d’infanzia Cheong-san (Yoon Chan-young) e On-jo (Park Ji-hoo). Sono al liceo, quindi naturalmente una folla di mutanti che cercano di strappare la loro carne è solo leggermente più in primo piano nelle loro menti rispetto alle cotte che hanno nutrito per i loro compagni sopravvissuti. Tenendo a malapena a bada i loro sentimenti e la loro posizione sociale precedente, passano attraverso il processo standard per tentativi ed errori per capire come creare distrazioni, allertare le forze di soccorso esterne e valutare i meriti di nascondersi rispetto alla fuga.

Dato che gli zombi di Non siamo più vivi sono la varietà implacabile, lascia agli studenti poche opzioni. Proprio come Dae-su (Im Jae-hyuk) e Su-hyeok (Lomon) e Nam-ra (Cho Yi-hyun) sono intrappolati in un loop che li vede sfrecciare da una stanza all’altra quando le loro barriere improvvisate cedono, la serie tv sembra voler cambiare ritmo.

Quello che inizia come un tracker in tempo reale di una crisi diventa un miscuglio di colpi di scena tematici, flashback non necessari e conversazioni che si attengono a un terreno familiare.

Ogni volta che la serie passa al video d’archivio dell'”architetto del virus” che snocciola vaghe banalità sulla natura umana, sottolinea l’idea che la serie tv ha poche idee concrete oltre all’esecuzione di uno specifico sottogenere della storia in un luogo particolare.

Non c’è esempio migliore della stagnazione di Non siamo più vivi di Gwi-nam (Yoo In-soo), uno dei bulli più esasperante mai messo sullo schermo, e solo in parte per design. In un mare di zombi decisi alla loro distruzione, nessuna singola figura presenta una frustrazione maggiore per il gruppo di sopravvissuti di questo freddo antagonista guidato esclusivamente dalla vendetta. Gwi-nam è il requisito “gli umani sono il vero mostro?” Oltre alla storia, ma oltre a mostrare la brutalità di un cattivo del liceo scritto in grande, Noi non siamo vivi lo tratta come tanti altri elementi di questa storia: un modo per aggiungere più dramma artificiale oltre a quello che è già un situazione di vita o di morte.

Indica l’idea che, anche dopo aver modellato questa gigantesca tela delle dimensioni di una scuola superiore con cui lavorare, Noi non siamo più vivi sta davvero usando solo alcuni degli strumenti di narrazione a sua disposizione. Il gruppo di sopravvissuti salta di stanza in stanza in una serie di elaborati piani di fuga. Tuttavia, la creatività di queste invenzioni salvavita patchwork non si riflette mai veramente negli studenti stessi.

All of Us are Dead

E arriviamo alla conclusione della recensione di Non siamo più vivi con una parentesi sui personaggi. Seppellendoli con sentimenti semplici e non corrisposti e minuscole distinzioni a livello superficiale, questo k-drama non ha molto da offrire su questi ragazzi, dato il lungo tempo che la serie trascorre con loro. Diviso tra il mostrare loro che cercano di capire come funzionano questi zombi, come prendersi cura delle necessità quotidiane e come affrontare i potenziali pericoli all’interno del proprio gruppo, c’è molto in questa serie tv che funziona semplicemente per spostare questo gruppo tra i vari checkpoint narrativi.

Sarebbe una cosa se Non siamo più vivi stesse davvero cercando di entrare nella monotonia della sopravvivenza a un mucchio di ex compagni di classe senza cervello in agguato dietro ogni angolo.

Quando l’attenzione della serie si sposta da quel gruppo principale, però, sembra sempre fare un uso più efficace del tempo.

Un gruppo frammentato di sopravvissuti Hyosan, composto principalmente dai membri duraturi della squadra di tiro con l’arco (barrare “armi arco e freccia” dalla lista di controllo della storia di zombi!) ha una diffusione più distinta di personalità e ambizioni. Un’apertura a freddo in pochi minuti racconta di più su un singolo soldato di quanto apprendiamo sulla maggior parte dell’equipaggio Hyosan. Quando la serie si sposta su forze amministrative più grandi oltre al preside e all’insegnante di inglese, c’è quasi un tacito riconoscimento che gli studenti non sarebbero mai stati abbastanza per sostenere un intero show da soli.

Tuttavia, per quanto ripetitivo diventi Non siamo più vivi, è almeno costruito su una base efficace. Il lavoro “acrobatico” e l’enorme quantità di logistica necessaria per rendere questo un inferno credibile sono impressionanti. Sebbene alcune delle incongruenze nel comportamento degli zombi a volte sembrino un po’ pigre dal punto di vista della storia, l’equilibrio generale tra il movimento del nucleo e la casualità rende ogni sbirciatina fuori dalla finestra del prato brulicante della scuola sia triste che inquietante. La contorsione degli arti scricchiolanti e dei bocconi di pezzi di carne (questo deve essere un contendente per la serie con gli usi più chiusi della parola “squelching”) rende questa un’esperienza fisica e viscerale, anche quando la trama della serie sembra accontentarsi e oziare.

La storia nell’epicentro dell’epidemia assorbe la maggior parte dell’energia di tutti i protagonisti, il che non lascia molto spazio per eventuali scorci su come stanno rispondendo quegli adulti in carica.

Ogni volta che l’attenzione si allontana dal liceo, rafforza l’idea che la suspense in crescendo è ciò che questa serie riesce a fare meglio.

Man mano che diventa più chiaro che gli studenti sono lontani dall’essere gli unici ad avere a che fare con questo problema opprimente, è difficile non immaginare come sarebbe una versione di questa serie se non fosse così legato a un unico luogo.

A un certo punto, gli studenti Hyosan registrano messaggi di addio per le loro famiglie, per ricordare che anche i bambini i cui genitori non hanno le proprie trame separate hanno qualcosa per cui vivere. Non c’è molto spazio per la tristezza, ma le occasionali distrazioni e battute spensierate creano qualcosa di diverso dall’inferno vivente che si dispiega appena oltre le pareti di ogni stanza occupata. Questi momenti sono i benvenuti quando compaiono. Per una serie tv con una durata di quasi 12 ore, tuttavia, non ce ne sono abbastanza per interrompere il ciclo ripetitivo di una storia familiare.

Non siamo più vivi è ora disponibile per lo streaming su Netflix.